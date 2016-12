'Billy Elliot, il musical'

15:12 - Il prossimo 5 maggio 2015, al Teatro Sistina di Roma, si alzerà il sipario sulla prima versione al mondo, non in lingua inglese, dello spettacolo ‘Billy Elliot, the musical’.

Per lunedì 22 dicembre, la società produttrice dello spettacolo, la PeepArrow Entertainment, ha programmato un casting per la ricerca del protagonista per il ruolo di Billy.

Dato il record di richieste di partecipazione, il regista Massimo Romeo Piparo ha indetto ulteriori audizioni dal 27 dicembre, ad oltranza, sul set permanente allestito al Teatro Sistina.

Sul sito www.peeparrow.com, le info per prendere parte al casting e l’elenco dei brani suggeriti per la prova di canto.

‘Billy Elliot, the musical’, con le musiche pluripremiate di Elton John, porta in scena una delle storie più amate del cinema europeo: il giovane Billy, che ama la danza in una Inghilterra bigotta targata Thatcher, dove le miniere chiudono e i lavoratori sono in rivolta, deve tristemente fare i conti con un padre e un fratello che lo vorrebbero avviato alla carriera di pugile. L'amore, la passione e la voglia di farcela trionfano, così come l'amicizia tra adolescenti riesce a far superare ogni discriminazione di orientamento sessuale.