Edison Start, innovazione e nuove idee per iniziare il cambiamento

17:03 - Innovazione e nuove idee: queste le parole d'ordine di "Edison Start", il concorso per le idee più innovative nell'ambito dell'energia, dello sviluppo sociale e delle smart communities lanciato da Edison in occasione dei suoi 130 anni. Un premio dedicato a Start up innovative e Micro, Piccole Imprese che ha visto la presentazione di 841 progetti.

Una "mappa" dell'Italia del cambiamento - I progetti sono arrivati da tutte le regioni d'Italia, ma soprattutto dalla Lombardia che risulta la più sensibile all'innovazione con 156 proposte, segue il Lazio con 112 iniziative e l'Emilia Romagna con 84 progetti. In questa particolare classifica, il Lazio è la regione più attenta al cambiamento nel campo dell'energia (19 iniziative proposte) e la Valle d'Aosta quella che vi punta maggiormente partecipando al concorso con un unico progetto relativo proprio all'energia.



In particolare, nella categoria energetica il 41% delle proposte attiene l'efficienza energetica (edilizia, industriale e nei trasporti), il 40% le rinnovabili, il 17% le smart grid e lo stoccaggio e la rimanente quota le pratiche green nel loro complesso.



Lo sviluppo sociale catalizza l'attenzione degli "innovatori" - A livello nazionale la categoria dello sviluppo sociale ha catalizzato l'attenzione maggiore con 427 iniziative, anche di carattere culturale, che puntano ad avere un impatto sociale in termini di inclusione, partecipazione e cooperazione. Seguono le 281 proposte della categoria smart communities, quelle cioè che hanno l'obiettivo di migliorare la qualità della vita domestica e della comunità attraverso, per esempio, la gestione dei rifiuti, la mobilità, l'architettura sostenibile e la domotica; e i 133 progetti nell'ambito dell’energia, il cui fine è risparmiare le risorse energetiche, consumare meglio e meno, garantire l’accesso all'energia a un numero crescente di persone in modo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico.