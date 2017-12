Sondaggi, cosa hanno scelto gli italiani come simboli del 2017

Cosa hanno scelto gli italiani come simboli del 2017? Secondo i sondaggi lanciati da Tgcom24, il personaggio dell'anno è stato uno dei volti simbolo del terremoto che ha sconvolto il Centro Italia e delle difficoltà della ricostruzione: Nonna Peppina, la 95enne sfrattata dalla sua villetta di legno perché non in regola con vincoli paesaggistici. L'anziana ha registrato il 38% delle vostre preferenze. La parola più votata è stata "Var" (21%), seguita da "Despacito" (14%) e "Vaccini" (13%).