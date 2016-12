Dagli Oscar agli Emmy, gli eventi showbiz più importanti del 2016

Il 2016 ha premiato la crème dello spettacolo internazionale. Come non ricordare i premi, i red carpet e le cerimonie legate al cinema, dei Golden Globe prima e degli Oscar poi, passando dal Festival di Cannes fino alla Mostra del Cinema di Venezia . A livello musicale tutti i maggiori protagonisti della musica sono stati presenti alla consegna dei Grammy . Ecco come è andata...

Se "Revenant" di Alejandro González Iñárritu ha fatto incetta dei premi più importanti, i Golden Globe hanno visto soprattutto la vittoria di Ennio Morricone per la colonna sonora di "The hateful eight" di Quentin Tarantino. Quasi lo stesso copione è andato in scena a Los Angeles per la cerimonia degli Oscar dove Leonardo DiCaprio ha ottenuto finalmente il suo primo riconoscimento come attore protagonista e il Maestro italiano ha portato a casa la statuetta.



E' stato amaro per i nostri colori invece la 69esima edizione del Festival di Cannes. Nessun premio all'Italia e Ken Loach premiato con la Palma d'Oro per il suo "I, Daniel Blake". Sul Lido Valeria Golino ha vinto la Coppa Volpi come miglior attrice. Alla 72esima Mostra del cinema di Venezia i premi più importanti sono andati a "Desde allà" di Lorenzo Vigas e "Anomalisa" di Charlie Kaufman.



Lasciato il grande schermo voliamo nel mondo delle sette note. La 58esima edizione dei Grammy ha incoronato la reginetta incontrastata del pop, Taylor Swift e il suo disco "1989". Mentre gli Stadio hanno sorpreso tutto, vincendo la 66esima edizione del Festival di Sanremo.