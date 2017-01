Checco Zalone con "Quo Vado" è il re del botteghino 2016

C'è ancora Checco Zalone in cima alla top ten degli incassi cinematografici della stagione 2015/2016. La sua commedia-record "Quo Vado" (con oltre 65,5 milioni di euro guadagnati al botteghino) distanzia di moltissimo il secondo classificato " Star Wars - Il risveglio della forza ", fermo ad 'appena' 25,5 milioni di euro. La medaglia di bronzo va invece all'animazione Disney " Inside Out ", che ha incassato 25,3 milioni di euro.

In quarta posizione "Minions", terzo film della saga di "Cattivissimo me" con protagonisti i simpatici omini gialli, che si frema a quota 23,4 milioni di euro. In quinta posizione troviamo "Perfetti sconosciuti" (17,2 milioni di euro) l'acclamata commedia italiana di Paolo Genovese che racconta i tradimenti e le bugie di un gruppo di amici.



Al sesto posto c'è invece "Revenant - Redivivo" di Alejandro Gonzalez Inarritu (13,8 milioni di euro), che agli Oscar 2016 si è portato a casa tre statuette. "007 Spectre" - il nuovo capitolo di James Bond con Daniel Craig - conquista la settima posizion con 12,4 milioni, mentre all'ottavo posto troviamo un'altra animazione Disney: "Zootropolis" (11,3 milioni di euro). A chiudere la top ten i supereroi di "Captain America: Civil War" (11,2 milioni) e la spy-story di Steven Spielberg "Il ponte delle spie" (10,9 milioni).