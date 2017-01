2016: da Laura Pausini a Ligabue un anno di concerti spettacolari

Adele ha rapito il pubblico allʼArena di Verona tra musica e risate nelle uniche due tappe in Italia a maggio



Sold out a San Siro per i Pooh: "Ci sembra di vivere un sogno", dicono i membri della storica band. La formazione al completo con Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian, Stefano DʼOrazio e Riccardo Fogli ha festeggiato i 50 anni di carriera in due serate indimenticabili a giugno



Anche Laura Pausini si prende San Siro e lo fa nel nome delle donne: "Un concerto contro la violenza" in due date sold out per la cantante romagnola. Eʼ il primo tour di unʼartista femminile negli stadi italiani.



Beyoncé stende Milano con un concerto visual: in 55mila incantati dal Monolite di Queen Bey Un San Siro pieno ed entusiasta ha festeggiato lʼunica data italiana del "Formation Tour". Uno show capace di mescolare spettacolarità tecnologica e calore soul



Dopo Torino, Rihanna infiamma Milano con il suo "Anti World Tour". I fan della cantante delle Barbados sono arrivati da ogni dove per vedere lʼamata star del pop. Uno show breve e costituito da un grande medley di canzoni: 24 pezzi, ridotti e tagliati, stipati in un'ora e un quarto.



Ligabue, dal megaconcerto di Monza lancia il suo "Made In Italy" Oltre 80mila persone per il primo dei due concerti del rocker emiliano al Parco di Monza.



Claudio Baglioni e Gianni Morandi, i Capitani Coraggiosi conquistano Milano Tre ore di live per i due cantautori. Sul palco i due, diventati ormai una coppia affiatatissima, si divertono a duettare senza aver paura di "prestarsi" le loro canzoni



E' approdato in Italia il "Drones World Tour" dei Muse, . Il gruppo di Matt Bellamy è protagonista di sei date al Forum di Assago, fino al 21 maggio. Uno spettacolo che è molto più di un concerto: droni che volano sul pubblico, un palco rotante che mette la band al centro del pubblico e schermi giganti che appaiono e scompaiono. Quasi due ore di show tra i brani dell'ultimo album e i successi storici del gruppo.



Elton John re di Pompei per una notte. Il baronetto della grande musica inglese degli anni 70, ha emozionato il pubblico accorso anche dagli Stati Uniti per godere le note pure e sensuali della sua prima tappa del tour in Italia. In tight nero profilato di paillette rosse, con il suo eterno caschetto biondo, ha offerto tutti i suoi brani più noti da "Candle In The Wind" a "Crocodile Rock".



San Siro ha accolto per la sesta volta uno dei suoi miti indiscussi, Bruce Springsteen. Dopo aver sorpreso le prime migliaia di fan sul parterre uscendo sul palco alle ore 17 per un soundcheck sulle note di "Growing Up", il Boss ha dato il via con la E Street Band alla prima di una doppia data milanese da 120mila presenze in totale per il tour che celebra i 35 anni dell'album "The River". 4 ore di maratona rock indimenticabili.