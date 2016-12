L'obiettivo di Wikimania 2016 "era quello di far sapere al mondo che anche una piccola realtà montana come Esino Lario può esser parte di un sapere condiviso e globale", hanno sottolineato gli organizzatori. Due mondi a confronto, quelli di Esino Lario e del colosso dell'informazione online, che ha reso necessario qualche preparativo "speciale": nei mesi precedenti alla manifestazione sono state infatti organizzate delle lezioni di inglese per agevolare la comunicazione tra residenti e ospiti.



"Un grazie immenso va a tutti i volontari", ha detto oggi Carlo Maria Pensa, presidente del Comitato Wikimania e del Museo delle Grigne. E ha aggiunto: "Alla fine di Wikimania rimarrà uno spirito un po' diverso per i giovani, per noi, per il territorio e l'esempio per i nostri governanti". Iolanda Pensa, l'ideatrice dell'iniziativa, ha ribadito il concetto che ha spinto a "portare l'evento tecnologico, in un posto molto remoto, il desiderio di far vincere una sfida".



Insomma Wikipedia ha portato gli occhi di tutto il mondo sul piccolo paesino arroccato sulle montagne lombarde. Esino Lario potrà ora beneficiare della fibra ottica e del wi-fi gratuito e di certo sarà un paese più smart e internazionale.