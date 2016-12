Vita da cani 2.0: le app diventano protagoniste delle giornate dei nostri amici a quattro zampe

Dalle cure sanitarie alle coccole, fino agli incontri amorosi: dopo aver rivoluzionato la quotidianità degli uomini, la tecnologia è entrata a far parte anche della vita dei cani. Sono tantissime infatti le app che permettono ai nostri amici a quattro zampe di fare nuove conoscenze, vivere in salute e trovare il parco più "adatto" alle sue esigenze. Ovviamente attraverso l'insostituibile aiuto dei loro padroni. Il meccanismo delle app per incontri canini, ad esempio, è molto semplice: basta indicare la propria posizione, caricare una foto del cucciolo e poi, come avviene tra gli esseri umani, passare all'azione.

Tra le app canine più scaricate c'è Dog Health, una sorta di cartella clinica virtuale del vostro piccolo amico. Il software permette di creare un profilo del cane, indicando età, peso e calendario di vaccinazioni, controlli veterinari, interventi e quant'altro.



A volte però può capitare che il padrone non possa portare il cane dal veterinario o semplicemente a fare un giro: in questo caso entra in gioco Wag!, una app che consente di portare a spasso l'animale di un'altra persona. Basta compilare una breve scheda con il profilo del cane, scrivere una nota sulla sua personalità e inserire il numero della propria carta di credito. Il costo di una passeggiata di trenta minuti è di venti dollari, mentre per un'ora vengono richiesti 30 dollari.



Per quanto riguarda gli incontri canini, invece, c'è Hundo: si tratta di una app che garantisce una socializzazione "a 360 gradi", che possono andare dalla semplice amicizia all'appuntamento amoroso. Fulcro del sistema sono ovviamente foto e descrizione dei profili, grazie alle quali i possessori di cani possono "combinare" gli incontri. Il software consente inoltre di apprendere tutte le informazioni su salute, curiosità e novità sul mondo dei cani.



Poteva mai mancare il Runtastic per cani? Si chiama MapMyDogWalk e consente di monitorare l'attività fisica del vostro cane. La funzione principale permette di verificare, sulla mappa e in tempo reale, il percorso effettuato con l'animale con l'indicazione del chilometraggio. E' inoltre possibile controllare la presenza nelle vicinanze di parchi o attrazioni per cani.



La tecnologia viene incontro ai bisogni anche dei padroni di cani troppo giocherelloni, per non dire scatenati. La app Dog Whistle evita di sgolarsi nel tentativo di richiamare il proprio amico a quattro zampe che magari si è allontanato troppo da voi: il sistema produce infatti un suono a una frequenza che va dai 100 ai 22.000 hertz, udibile soltanto dal cane.