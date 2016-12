Usa, per la prima volta i video di YouTube hanno più spettatori delle trasmissioni televisive

I contenuti video si consumano sempre di più attraverso il web : è questa la tendenza almeno negli Stati Uniti dove una ricerca commissionata da Google a Nielsen ha mostrato come la sola piattaforma YouTube abbia superato la televisione per numero di spettatori. "Solo su smartphone e tablet il sito raggiunge più 18-49enni che qualsiasi emittente televisiva: in prima serata viene raggiunto su YouTube più pubblico che i primi 10 programmi tv messi insieme". A dare questi numeri è il ceo della piattaforma, Susan Wojcicki , durante l'annuale incontro con i principali inserzionisti pubblicitari.

"In un periodo in cui le reti televisive perdono audience, YouTube sta crescendo in ogni regione e su ogni tipo di schermo", ha evidenziato Wojcicki. Nel frattempo, secondo un'indiscrezione lanciata la settimana scorsa da Bloomberg, YouTube starebbe pensando a un servizio televisivo online nel 2017 e valuterebbe l'introduzione di "Unplugged", un servizio a pagamento con il quale offrirà lo streaming di alcuni canali televisivi. A tale scopo la società avrebbe già avviato contatti con i maggiori network americani, ma non si sarebbe ancora assicurata alcun diritto.