Dall'angosciato al risparmiatore: i profili degli shopper online - Content Square, società specializzata nell'ottimizzazione di siti web, ha analizzato le principali categorie degli shopper italiani, individuandone i profili più comuni.



Il più frequente è "l'angosciato": vuole essere rassicurato e accompagnato passo passo su sito e app che devono essere chiari e assolutamente user friendly; la sua "arma" prediletta sono le recensioni. Poi c'è "l'intenditore": per i venditori è l'acquirente ideale, perché sa cosa cerca e quanto vuole spendere ed è attento ai dettagli, alle foto e alle descrizioni; l'intenditore è quello che va sul sito, scrive cosa cerca e lo compra. Infine c'è "il risparmiatore": il suo motto è "ora ci penso", non vive il web come un negozio tradizionale perché implica la ricerca, che comporta comunque un prezzo; per il risparmiatore la cosa migliore che in ogni giorni di acquisti trova il prezzo migliore.