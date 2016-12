"Tu vedi un blocco, pensa all'immagine: l'immagine è dentro, basta soltanto spogliarla". In questa frase il celeberrimo Michelangelo Buonarroti ha racchiuso la concezione che aveva della scultura e, più in generale, dell'arte. A più di 500 anni da quel colpo di genio che produsse il David, una delle opere più mirabili della storia dell'uomo, la scultura ha subito profonde trasformazioni fino a immergersi in tutto e per tutto nell'era 2.0. Un'azienda di Carrara, la Torart, ha infatti riprodotto la statua di Michelangelo affidandosi alla "maestria" di robot di ultima generazione. L'obiettivo? Consentire all'opera di sopravvivere al tempo.