Posti in piedi... su Facebook: Carlo Verdone sbarca (con successo) sui social

Finora aveva resistito alla mania social , ma con il 2016 anche Carlo Verdone ha "ceduto" inaugurando il suo spazio ufficiale su Facebook. L'attore e regista romano è l'ultimo dei "grandi" italiani, in ordine di tempo, a essere sbarcato sulla piattaforma social, collezionando oltre 178mila "mi piace" e ricevendo fiumi di complimenti e attestati di stima da parte degli utenti . Un'autentics "scoperta" per Verdone, che a condividere pensieri e scatti ci ha preso davvero gusto aggiornando il suo profilo continuamente come un "film in diretta" e diventando seguitissimo e molto amato.

"Sono seguito e di questo ringrazio tutti. Su Facebook poi è complicato farlo perché c'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo, si crea sempre una riunione condominiale tremenda", ha dichiarato Verdone ai microfoni di Smart Touch. "Se posto una cosa - ha aggiunto - dopo un paio d'ore vado a vedere se è piaciuta. E' un rapporto più immediato e sicuramente i fan riescono a conoscermi meglio anche attraverso le fotografie".



L'esordio su Facebook - A gennaio 2016 la pagina dell'attore romano diede in pasto ai naviganti il primo contenuto condiviso: un video in cui Verdone "lancia" la sua nuova vita social. "Io non ero presente in nessuno dei social network, però dai alla fine era giusto farlo. Siete in tanti, cercheremo di condividere musica, pensieri, gusti, tutto. In allegria, questa è la cosa importante". La risposta del pubblico non si è fatta attendere: il filmato ha ricevuto oltre 200mila visualizzazioni e centinaia di "mi piace" in poco tempo.



Un successo repentino che ha "sorpreso" lo stesso artista, che dopo qualche ora ha postato un nuovo video: "Sono veramente felice di trovare tanti amici e vi ringrazio di cuore per i tanti like. Qualcuno mi chiede di chi è quel brano che vi ho fatto ascoltare parzialmente. Il gruppo si chiama Simo e il pezzo che ricorda i primi Doors si intitola Stranger Blues. So' forti. Molto forti. Love you!!!".