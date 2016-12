Pewdiepie e Cutiepiemarzia, la coppia regina di YouTube

Tra le innovazioni tecnologiche che più ci hanno cambiato la vita c'è senza dubbio YouTube, la piattaforma che consente di visualizzare e condividere video rendendoci protagonisti al pari delle star. Proprio come è accaduto a Marzia Bisognin e a Felix Arvid Ulf Kjellberg , meglio conosciuti come Pewdiepie e Cutiepiemarzia . Italiana e dolce lei, svedese e scatenato lui, formano insieme la coppia più famosa di YouTube (e anche nella vita) con oltre 50 milioni di iscritti complessivi.

Chi sono Marzia e Felix? - La storia di questi due ragazzi è tutta nel segno della Rete, a partire dal loro primo incontro. Un'amica segnala a Marzia i video di Felix, e qualche messaggio di Facebook dopo era sbocciato l'amore 2.0. Pewdiepie gioca ai videogame e posta le sue gesta virtuali sul web. A soli 26 anni, grazie a 12 miliardi di visualizzazioni, per la rivista economica Forbes è la star della piattaforma che ha guadagnato di più nel 2015 (12 milioni di dollari). Marzia, 23enne nata e cresciuta nella provincia di Vicenza, compare con successo nei video di lui. Ma non si tratta semplicemente di una ragazza immagine 2.0, tanto che ha deciso di aprire un proprio spazio fashion che è diventato in poco tempo il canale italiano più seguito di YouTube.



Tra divertenti sfide linguistiche e improbabili sessioni di trucco, Marzia e Felix continuano a far impazzire la Rete. Ormai aspettiamo solo la proposta di matrimonio. E conoscendo lo stile con cui si sono imposti agli occhi di tutti gli utenti del mondo, c’è da scommetterci che sarà qualcosa di decisamente "virale".