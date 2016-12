Dopo la Best Technology e il sistema Grip Control, Peugeot ha deciso di offrire agli utenti un autentico gioiello hi-tech, che apre la strada a una nuova generazione di abitacoli più ricchi di funzioni e di informazioni. "Un gruppo di sei tasti stile pianoforte permettono di avere un accesso diretto a tutte le funzionalità come il climatizzatore, la radio e il navigatore", ha spiegato Aude Brille, direttore marketing Peugeot Italia.



Le sensazioni sembrano "amplificate" grazie anche ai sedili massaggianti e addirittura a una gamma di profumi che si propagano nell'abitacolo. Tutto è a "misura di pilota": gli strumenti sono in grado di amplificare i sensi regolando ad esempio l'intensità dell'illuminazione degli schermi. Tutto è personalizzabile grazie a un semplice menu sul volante e all'insegna dello "smart", compresa la cassettina per la ricarica a induzione del cellulare. "L'abitacolo permette di guidare rilassati e di concentrarsi sulle cose fondamentali, tutto è sotto controllo. Anche il volante dà l'impressione piacevole di seguire l'andamento della strada", ha aggiunto Brille.