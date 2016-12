Peugeot 3008: il ruggito del leone

Le proporzioni armoniche e il design del frontale – verticale e possente – conquistano anche grazie a quel “dente” appuntito sui fanali che morde l'asfalto e ai segni degli artigli, quelli che lasciano i veri leoni da strada, sui fanali del retro. Una linea graffiante e fluida per dare a chi guida quell'insieme di emozioni e dinamicità che solo un SUV Peugeot può dare: l'idea che il viaggio sia il modo migliore per vivere il proprio tempo. E senza perdere il comfort e la piacevolezza che in un SUV può essere difficile da trovare: Peugeot 3008, ha tutte le caratteristiche del SUV (maggiore altezza da terra, posizione di guida alta, baricentro rialzato) ma con le accortezze di un'auto Peugeot. Si guida e si vive meravigliosamente bene.



La stessa sensazione che percepisci appena entri. L'esperienza diventa ancora più piacevole e futuristica grazie ai materiali curatissimi (pelle, tasti in cromo satinato, finiture in carbonio o rivestite di tessuto) e all'ultima evoluzione, il PEUGEOT i-Cockpit®, un concept innovativo per la plancia che ha sovvertito i codici tradizionali del posto di guida in un’automobile. Il volante è ancora più compatto ed è stato ridisegnato per essere più maneggevole e lasciar spazio alla visione del grande touchscreen da 8’’, un tablet al centro della plancia dotato di sei eleganti tasti “toggle switch” che consentono un accesso diretto e permanente alle principali funzioni di comfort (radio, climatizzazione, navigazione, parametri del veicolo, telefono, applicazioni mobili). Il nuovo PEUGEOT i-Cockpit® comprende anche uno schermo digitale ad alta risoluzione da 12,3’’ in posizione rialzata per visualizzare il quadro strumenti. Interamente configurabile e personalizzabile, il quadro strumenti consente di avere 5 modalità di visualizzazione a scelta del conducente con un'estetica diversificata e piacevole.



Ma PEUGEOT i-Cockpit® non finisce di stupire. Ti regala un'esperienza sensoriale integrale, degna di una spa superlativa. Basta premere un semplice tasto e si attiva l’i-Cockpit® Amplify che è in grado di stimolare armonicamente i tuoi sensi: la vista, grazie alla modularità dell'intensità dell’illuminazione dell'ambiente; l’udito, semplicemente scegliendo i parametri dell’ambiente musicale; il tatto, grazie ai 5 programmi che prevedono il massaggio in diversi punti dei sedili, e l’olfatto, con il diffusore di profumi.



L'unicità si replica con la specificità del Driver Sport Pack, per sportivi incalliti, e con la possibilità di scegliere l'ambiente in cui stare. Hai capito bene: a chi entra in Peugeot 3008 sono riservate due modalità interamente personalizzabili di posizione, quella che dà una sensazione di dinamicità, ambiente “Boost”, orientato a una guida dinamica, e la modalità “Relax” per una guida più serena.



Le prestazioni sono incredibili: da ottobre la strada diventerà più bella da vedere e da percorrere, più sicura e più stimolante. Raccontare i dettagli del nuovo SUV Peugeot 3008 è impossibile. Meglio guardarlo e guidarlo. Scopri di più su www. peugeot.it.