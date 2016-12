Lewis Hamilton, una vita a tutto social: il ritratto di una star planetaria tra Formula 1 e Instagram

Partite a golf con paesaggi da sogno, fotografie nitidissime con gruppi di fanciulle da dieci e lode, momenti tenerezza con animali da compagnia un filo "elitari (vedi la voce "tigre") e mezzi di trasporto (vedi la voce "elicottero") decisamente non da tutti i giorni. Tutto questo, ma non solo, è l'universo social del campione automobilistico, uno che di velocità a bordo di un’auto da Formula 1 se ne intende.



L'universo social di Hamilton - Nonostante le critiche da parte di molti dei suoi ex colleghi, che lo accusano di "poca concentrazione", Lewis continua a viaggiare "a tutta velocità", in Rete più che in pista. Professionale e furbo come quando si gioca la pole position, Hamilton si dimostra un mago anche nella scelta dei momenti da lasciare intravedere al mondo su Instragram. Ce n'è davvero per tutti i gusti: dall'appuntamento sulla neve con la sciatrice Lindsey Vonn (con tanto di scatti annessi) agli allenamenti in palestra a favore di camera, fino ai video con star di livello planetario come Ben Stiller e Sacha Baron Cohen.