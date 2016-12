La Maturità dietro la cattedra: le strategie dei prof contro le diavolerie tecnologiche dei copioni

Gli Esami di Maturità sono sempre più vicini e stanno preparando il terreno alla "sfida scolastica" per eccellenza: quella tra gli studenti che vogliono copiare e i professori che vogliono impedirlo. Negli anni gli stratagemmi dei "furbetti" si sono evoluti arrivando a far propri gli strumenti digitali più innovativi. Ma se da un lato l'arte del copiare è entrata nell'era 2.0 , dall'altra i docenti non sono rimasti di certo fermi a guardare e hanno messo a punto delle controffensive adeguate. Che la "battaglia" a suon di clic abbia inizio.

"Abbiamo problemi anche perché abbiamo una scuola pensata senza tecnologie e quindi anche con prove vecchio stile. Dall'altra parte invece i ragazzi negli anni sono diventati abilissimi nell'uso e anche nel cattivo uso dei nuovi dispositivi", ha spiegato Micaela Ricciardi, preside del Liceo Giulio Cesare di Roma.



Copioni 2.0 - Ma quali sono gli aneddoti più curiosi raccontati dai docenti? Giuseppe Mesolella, docente di italiano e latino, ha raccontato di quella volta che durante una prova, ha sorpreso "due studenti che stavano usando uno smartphone tramite il quale si erano messi in contatto con un genitore che dava loro le risposte". "In un altro caso - ha aggiunto - ci sono stati dei visori e dei display collegati allo smartphone, rendendoli più facili da nascondere. E poi tramite un cavo, ad esempio, il segnale arrivava al display che magari era visibile attraverso la manica o il polsino della camicia".



Prof al contrattacco - Ma se pensate che gli insegnanti non siano preparati anche sui trucchi e sui mezzi per copiare più innovativi, vi sbagliate di grosso. Antonella Daniela Zisa, collega di Mesolella, ha infatti spiegato: "Anche noi rispetto a questi nativi digitali siamo abbastanza preparati. Riusciamo a rendicontare le loro piraterie trovando ovviamente i siti dove hanno copiato". Emblematica è la storia dell'insegnante di scienze della Fivay High School di Hudson, in Florida, sospeso per cinque giorni senza retribuzione dopo aver ammesso di aver utilizzato uno jammer (disturbatore di frequenze, ndr) per impedire il funzionamento dei telefoni cellulari in classe.