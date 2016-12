Una volta si sfogliava una margherita al ritmo di "M'ama, non m'ama", oggi a essere sfogliati sono invece veri e propri cataloghi virtuali di fotografie di donne e uomini in cerca di flirt e avventure. La tecnologia, si sa, ha pervaso e invaso moltissimi aspetti della vita quotidiana, finendo col "contagiare" anche il sentimento in apparenza più libero di tutti: l'amore. Per innamorarsi o tradire infatti oggi basta una app: da Tinder a Happn, da Grindr a Hornet passando per Wapa, sono oltre 500 le nuove realtà usate (non solo) dai single . Per un giro di affari che, soltanto in Europa, si aggira attorno ai 25 miliardi di euro .

Trovare un nuovo amore, insomma, non è mai stato così facile. La dinamica è (quasi) sempre la stessa: si parte col "match" mostrando interesse reciproco, ci si scrive, poi arriva il "ci vediamo?" e il bivio tra il frequentarsi e il "no" categorico. Una dinamica che non esclude affatto il tradimento: esistono infatti siti in grado di creare un alibi a prova di bomba per "coprire" scappatelle e flirt.



I numeri delle "chat dell'amore" - La stragrande maggioranza degli utenti in cerca d'amore è concentrata nelle grandi città del globo (Milano e Roma in Italia) e conta una nutrita schiera di 20-30enni. In media, ogni giorno sono circa 9 milioni gli italiani che si rivolgono alla Rete per trovare l'anima gemella o vivere un'avventura. Il 15-25% di loro ha però una relazione in corso o è addirittura sposato. Soltanto la app di Tinder ha registrato quasi 10 miliardi di connessioni dal 2012 (anno di lancio sul mercato) distribuite in 196 diversi Paesi del mondo. Numeri da capogiro che testimoniano un successo "figlio dei nostri tempi", in cui tutto è a portata di click.