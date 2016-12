I pc di nuova generazione, come la tecnologia ha cambiato le nostre vite

Il computer è diventato un elemento imprescindibile delle nostre vite da almeno trent'anni. Oggi quegli enormi scatoloni sono diventati portatili e sottili come carte da gioco, ci semplificano e arricchiscono la vita negli ambiti più disparati. Dalla cucina alla fotografia, passando per la musica e il business, i pc di ultima generazione hanno reso più veloce e preciso il lavoro di milioni di professionisti. I tablet, ad esempio, possono istantaneamente trasformarsi in autentici laptop pronti a creare una grafica o realizzare un documento.

Sono numerosissimo gli strumenti odierni che abbattono i tempi di lavoro, come nell'ambito della post-produzione delle immagini. Per quanto riguarda il mondo dei dj, ad esempio, anni fa eravamo abituati a portarci dietro borse e borse di dischi, oggi invece la tecnologia ci permette in 20 centimetri e in appena mezzo chilo di concentrare tutto il lavoro.



La tecnologia e il design hanno rivoluzionato anche il mondo del business grazie alla possibilità di "portare sempre con sé un ufficio". Lindoro Ettore Patriarca, direttore marketing Huawei Cbg Italia, ha dichiarato: "Il device diventa il minimo comune denominatore di questa necessità di mobilità e di condivisione, e quindi è il perfetto connubio tra un tablet con le esigenze di chi attraverso il pc vuole realizzare contenuti relativi alla professione o alle passioni".