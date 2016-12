Dario FashionBlogger, lo stilista ironico che fa impazzire la Rete

"Sono il fashion blogger più bello d'Italia!!! Ti insegnerò come vestire con stile". E' con questa frase che Dario FashioBlogger , al secolo Dario Schellino , si è presentato al popolo del web, diventando in poco tempo uno dei volti più noti dei social . Disoccupato, nato a Desio, Dario si è inventato un lavoro tutto suo e ha raggiunto in pochi mesi quota 28mila follower su Instagram e oltre 75mila su Facebook : un traguardo raggiunto grazie ai suoi "consigli" nei quali fa il verso alla moda made in Milano.

Tra outfit molto trendy e nomi altrettanto originali, Dario ha dato vita a un autentico campionario di "capolavori": dall'alcolista mai anonimo all'informatico di classe, dall'impiegato gentiluomo al conte "mariuolo", passando per il cyber playboy. In fatto di moda forse le idee sono confuse, ma per quanto riguarda i social Dario la sa davvero lunga. "Il profilo Facebook non deve mancare mai - ha dichiarato ai nostri microfoni -, la ricerca dell'armonia è lo spirito della tecnologia... non so cosa vuol dire quello che ho appena detto!".



E sono proprio la semplicità e l'intento ironico le carte vincenti del re dei social, che continua a registrare seguaci grazie al suo atteggiamento pacato e mai eccessivo. Un esempio? A ogni domanda posta dai fan, Dario risponde in maniera estremamente semplice. I suoi consigli sono lineari e accessibili a tutti. A patto che non ci si prenda troppo sul serio, s'intende.