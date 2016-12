Dal viaggio low cost al car sharing: i progetti del futuro presentati allo Startup Day di Roma

Ai microfoni di Smart Touch, alcuni giovani imprenditori hanno descritto in breve i loro progetti. Lorenzo Polentes, ad esempio, ha parlato della "sua" Andale, una app creata per "semplificare l'utilizzo di tutti i servizi di car sharing, bike sharing e scooter sharing in Italia, permettendo a chiunque di iscriversi a tutti i servizi in un solo istante". L'idea è nata da un'esigenza pratica, quella di poter fare un confronto di costi e tempi tra le varie piattaforme. Con un gustoso incentivo: un bonus viaggio di 150 minuti complessivi fruibili se ci si iscrive tramite Andale.



La startup di Rocco Bonfatti si chiama invece Mainslab. Lo scopo, ha spiegato lo stesso fondatore, è quello di "liberare le mani e gli occhi degli utenti dagli schermi, cioè poter utilizzare i social network senza mani".



Il bello del viaggio - All'evento romano i protagonisti non sono stati però solo social e applicazioni che semplificano la vita quotidiana, ma anche innovazioni tecnologiche che cambiano il concetto stesso di viaggio. Come Wooow, il progetto realizzato da Luca Zanin, Rodolfo Perrero e Girolamo da Schio che punta a "trasformare il trasporto aereo in un viaggio, rendendo attiva l'esperienza in volo". Si tratta di un social media offline per smartphone e tablet utilizzabile esclusivamente durante il periodo di volo e di permanenza in aeroporto che fornisce contenuti multimediali geolocalizzandoli lungo la rotta. "Se guarderai fuori dal finestrino e se ti chiederai sopra cosa stai passando, la nostra applicazione te lo dirà", ha spiegato Da Schio. Il nome del progetto nasce dall'acronimo delle parole inglesi wonder e window.



Il passaggio condiviso - Dalle Marche arriva invece Cocovan, una startup che ha l'obiettivo di "riunire i possessori di alloggi mobili, come camper e caravan, con l'esperienza del viaggiatore a piedi" che cercano un passaggio e (perché no) anche un alloggio. A raccontarlo è Lorenzo Ciccola, che assieme a Vincenzo Mazza, Elena Capozucca, Guglielmo Rapino e Roberto Marino ha dato vita a una sorta di sintesi tra Blablacar e Airbnb. Un'idea unica nel suo genere che promette di rivoluzionare il settore non solo del viaggio, ma anche della "vacanza condivisa".