Tra le altre "diavolerie" predette dallo show creato da Matt Groening ci sono anche la stampa 3D, il traduttore per il pianto dei neonati, il super citofono che sembra un iPod e l'improbabile simulatore virtuale di lavoro agricolo, avanguardia della celebre app Farmville.



Springfield dunque ha fatto scuola, al punto che qualche giorno fa Homer è diventato il primo personaggio di cartoni animati in assoluto trasmesso dal vivo, pronto a rispondere in diretta in tre minuti alle domande e ai tweet dei telespettatori americani. Un esempio di interattività assolutamente inedito.