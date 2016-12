Coppie e amori ai tempi del web: Tess Masazza e Thats Gordon, due youtuber a tutta ironia

Lui è un ragazzo milanese di 25 anni, lei una ragazza francese di 29. Ad accomunarli la passione per il web e una grande dose di ironia, un mix esplosivo che li ha fatti balzare in vetta alle classifiche degli youtuber più apprezzati. Sono Tess Masazza e Yuri Sterrore, in arte "Insopportabilmente donna" e "That's Gordon", le due webstar che raccontano nei loro video in maniera esilarante l'amore e le donne ai tempi di internet. In breve tempo i loro canali Facebook e YouTube hanno superato un milione di fan e noi di Smart Touch li abbiamo intervistati.