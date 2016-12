Buon compleanno Twitter: da Obama a Di Caprio, i "cinguettii" di 10 anni di storia

Certo, i numeri di Twitter sono ben lontani da quelli di Facebook e Instagram, e anche da quelli di WhatsApp e Snapchat che stanno conquistando sempre più giovani. Inoltre, il gruppo in dieci anni di vita non è ancora riuscito a chiudere un bilancio in attivo e dalla sua quotazione in Borsa, avvenuta nel novembre 2013, ha perso il 50% del valore delle azioni.



Dai messaggi audio-web al cancelletto - Il microblog nasce sulle ceneri di Odeo, un sistema per pubblicare sul web messaggi audio o video via telefono. L'inventore Noah Glass (che poi abbandona) fa salire sulla barca Evan Williams (ex Google), il web designer Jack Dorsey e l'ingegnere Blaine Cook. Ad accorgersi del social network fu il blog TechCrunch perché qualcuno a San Francisco lo usa per dare la notizia di un terremoto. Da lì Twitter decolla. In un anno triplica la mole di cinguettii (da 20mila a oltre 60mila al giorno). E da un utente, Chris Messina che ora lavora per Uber, arriva il suggerimento del simbolo del cancelletto per gli hashtag.



La storia recente per cinguettii - Nel 2009 Twitter documenta la rivolta in Iran e poi la Primavera araba. Gli utenti fanno la cronaca della tragedia di Haiti e della cattura di Osama Bin Laden. E la piattaforma vista la velocità con cui circolano le informazioni diventa, suo malgrado, anche veicolo di propaganda del terrorismo: di recente ha rimosso 125mila account di persone legate all'Isis.



Dai 140 caratteri a streaming e social tv - Lontani i tempi solo dei messaggi da 140 caratteri, ora Twitter è un media completo: si possono postare link, foto, messaggi diretti, video e fare streaming con Periscope. Mentre è cresciuto il fenomeno della "social tv" - guardare programmi e commentarli sul social in tempo reale - che ha portato alla nascita di una sorta di share parallelo calcolato da Nielsen.



Canale privilegiato per media e politici - Per tutte queste caratteristiche Twitter è molto usato dai media e dai politici. Primo fra tutti Barack Obama che ha superato i 72 milioni di follower, ma anche dal Papa che con i suoi otto account nelle varie lingue arriva a 27 milioni di seguaci. Ma la reginetta è Katy Perry: la popstar è vicina agli 85 milioni di follower. In Italia invece il più seguito è Valentino Rossi (4 milioni). "Il compleanno ci offre l'opportunità di riflettere sulle tappe importanti della nostra piattaforma, ma soprattutto sui milioni di utenti che hanno fatto la storia di Twitter e che l'hanno reso ciò che è oggi", dice Salvatore Ippolito, Country Manager di Twitter Italia.



Evoluzione - Nonostante tutti questi traguardi positivi nel quartier generale della società a San Francisco le celebrazioni per il compleanno si mescolano ai dibattiti sul futuro, compreso l'abbandono del tratto distintivo dei 140 caratteri. "Per molte persone Twitter è troppo difficile da usare, fa paura e fa sentire soli", ha osservato qualche mese fa uno dei suoi investitori, Chris Sacca. E suggerimenti sono arrivati persino da Kim Kardashian che ha chiesto di inserire l'opzione di modifica dei tweet. Qualche settimana fa il sito Business Insider ha scritto che Jack Dorsey lavora 18 ore al giorno (è anche amministratore delegato di Square, società di pagamenti con smartphone) per risollevare Twitter. Sfida difficile se persino un manager smaliziato come Mark Zuckeberg alla domanda rivoltagli di recente a Berlino "Cosa farebbe se fosse Ceo di Twitter?" ha risposto farfugliando "Non ne ho idea".



Il "risparmio" di caratteri - Il compleanno di un'innovazione così importante non poteva che comportare altre novità: per guadagnare spazio nei 140 caratteri, Twitter non conteggerà più i nomi degli utenti ai quali rispondiamo. Una soluzione molto utile soprattutto quando si prende parte a una discussione che coinvolge più utenti. Occhio però: la regola vale solo per i tweet di risposta e non per quelli dove il nome degli utenti viene inserito manualmente. Inoltre non verranno computati neanche i contenuti extratestuali, come foto, video, gif, sondaggi e tweet di altri utenti incorporati.



E i link? - In molti si sono chiesti se la nuova modulazione del conteggio riguardasse anche i link, spesso e volentieri considerati "fastidiosi" per la loro lunghezza. Twitter ha però spiegato che i link continueranno a far parte dei 140 caratteri attuali, quindi nessuno "sconto". Ultima "ma non ultima" tra le news, la possibilità di retwittarsi da soli, un modo secondo Twitter per postare di nuovo un'idea che secondo l'utente è passata inosservata.