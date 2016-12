Abbandonati appunti cartacei e libri che sembrano mattoni, gli studenti 2.0 per studiare preferiscono strumenti "a portata di touch" come tablet e smartphone. Oltre allo studio, però, si "digitalizza" anche l'arte del copiare. Ecco allora l'auricolare invisibile per restare in contatto con un suggeritore esterno, il bigliettino elettronico che contiene in memoria centinaia di pagine di appunti e la penna bluetooth collegata a un micro auricolare. Si tratta di escamotage innovativi, ma dall'altra parte della barricata anche i professori più attempati sembrano essersi preparati a trucchi di tal guisa.



In Rete intanto corrono decine e decine di video tutorial su come copiare alla Maturità e software in grado di selezionare la risposta più probabile tra quelle presentate in un test. Insomma, le possibilità messe a disposizione dei "furbi" sono davvero tantissime. Il consiglio più efficace e raccomandato, però, rimane sempre quello: studiare.