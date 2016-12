"Oilproject", la più grande scuola online italiana, è pronta a sbarcare all'estero in aiuto ai docenti

14 maggio 2016 16:43 "Oilproject", la più grande scuola online italiana, è pronta a sbarcare allʼestero in aiuto ai docenti Il 17 maggio verrà presentata una nuova piattaforma dedicata ai professori, che renderà le lezioni in classe molto più coinvolgenti

Oilproject, la più grande scuola online italiana, sta per sbarcare all'estero: martedì 17 maggio verrà infatti presentata una nuova piattaforma dedicata ai professori - WeSchool - che renderà le lezioni in classe molto più coinvolgenti e divertenti. Oilproject è una azienda milanese gestita da dieci coraggiosi ragazzi - con età media di 27 anni - che vogliono cambiare il modo in cui "si fa scuola", ossia rendere le lezioni più interattive, collaborative e digitali. Per perseguire questo obiettivo, hanno creato nel 2004 un sito di divulgazione culturale dove è possibile condividere gratuitamente le proprie conoscenze e imparare dalle esperienze altrui, sfruttando anche le tecnologie più dinamiche.

Solo nell'ultimo mese, un milione e 700 mila persone hanno studiato su Oilproject, che si avvale dell'aiuto di più di 50 docenti, ricercatori ed esperti - dalla chimica alla filosofia, dalla matematica alla letteratura, dalla fisica alle scienze della Terra. Inoltre, su tale piattaforma online ci sono testi, videolezioni, esercizi e verifiche a disposizione degli studenti, che possono così creare una community partecipativa accessibile in ogni momento e luogo, anche da smartphone. E' l'esatta realizzazione di quello che Henry Jenkins, uno dei massimi studiosi di comunicazione al mondo, auspica per il futuro dei media e di Internet: far sì che i contenuti siano non solo sempre fruibili, ma anche creati a partire da una collaborazione partecipativa tra più persone.

Su Oilproject, i docenti di una lezione online sono anche gli studenti di un'altra: non c'è infatti netta distinzione tra chi insegna e chi impara. Talvolta gli insegnanti sono perfetti sconosciuti, altre volte sono intellettuali eimprenditori, o ancora scrittori e scienziati: tutti hanno in mente che nella scuola non contano solo i titoli di studio, ma la voglia di ascoltare e imparare da chi può insegnare qualcosa.