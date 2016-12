In Sardegna a caccia di ladri di bestiame

foto Francesco Fossa 19:35 - Dall’alto delle colline del Montiferru la statale 131 la scorgi nel fondovalle. Separa due mondi, non solo Oristano da Nuoro. Nanni Serra la tiene sotto occhio, appoggiato al sedile della Jeep. “I pericoli arrivano soprattutto da lì, di notte ma non solo. Dunque, occhi e orecchie aperti ragazzi!”.



I pericoli cui fa cenno il capitano Serra in una notte brillante di stelle, sono le incursioni dei ladri di bestiame, di mezzi e di attrezzi agricoli. Perché siamo in Sardegna dove l’abigeato continua a essere una piaga. Un flagello per combattere il quale continuano ad esistere le Compagnie Barracellari. Pattuglie di allevatori. Sono volontari e sono armati, assimilabili a una polizia rurale con compiti di sorveglianza del territorio e poteri davvero unici.

“Quando si scatenò il putiferio sulla proposta della Lega Nord di istituire le ronde padane ci stupimmo che nessuno fece riferimento a noi” osserva il capitano Serra.



Dei Barracelli in effetti poco si sa al di fuori dell’universo sardo. Una legge regionale del 1988 ha rilanciato una tradizione antichissima che si è sviluppata con la dominazione spagnola (barrachellos). Nel 1898 un decreto regio riconosce e regolamenta le Compagnie. Oggi quasi ogni comune ne ha una. Perché dove sono state istituite le razzie sono diminuite e, in qualche caso, finite.

“E’ andata così anche a Santulussurgiu”. Matteo Malica indica il paese del Montiferru addormentato nel cono del vulcano su cui è stato costruito: “Due anni fa siamo riusciti a superare le diffidenze di molti. Erano impauriti dalle minacce che spesso hanno subito i sostenitori della Compagnia. Qui non si scherza: hanno anche bruciato un fienile all’assessore alla agricoltura del Comune che si batteva per l’istituzione della Compagnia. Qui continuavano a sparire intere greggi, vacche, trattori. Il paese si è però ribellato alla paura, in novanta hanno aderito al progetto e si sono arruolati”.



Abigeato dunque. Un incursione rapida sul web produce pagine su pagine di documenti e cifre che non ti aspetteresti di trovare. Un mondo a parte, tutto sardo con numeri da far west: solo nelle provincie di Nuoro e Ogliastra nel 2008 gli assalti erano stati 140, con un bottino di 2000 capi rubati. Nel 2011 i furti sono diminuiti ma le bestie fatte sparire sono diventate 4500.



Aspettando il report 2012 dei carabinieri, mi fanno riflettere su quello che l’abigeato nasconde e alimenta, ovvero il business della macellazione clandestina. La crisi economica di questi anni ha fatto il resto e ormai non si tralascia nulla. Nel mirino delle razzie finiscono così non più solo i capi di bestiame, ma anche attrezzi agricoli, rotoballe ( le enormi balle di fieno, foraggio per gli animali) o interi alveari. Api: anche gli sciami fanno sparire nel nulla.



L’abigeato è un reato connaturato alla tradizione dell’isola che le forze dell’ordine, alle prese con penuria di uomini e mezzi, fanno fatica a contrastare. Manca il controllo continuo e preventivo sul territorio, le campagne sono senza controllo rimanendo in balia dei razziatori. Equazione matematica. Abigeato, piaga storica, reato tra i meglio raccontati nelle vicende sarde. Per mostrare la propria Balentia, il valore alterato nel crimine, si cominciava con i furti bestiame, per poi passare ai sequestri di persona e alle rapine ai furgoni portavalori. Nel 1999 l’abigeato è stato però de-rubricato a illecito amministrativo, assimilato al pascolo abusivo. L’hanno voluto considerare un avanzo del medio evo, un reato tipico della pastorizia transumante, immaginandolo – sbagliando – estinto.



Ecco allora il ritorno - necessario - dei Barracelli. A Santulussurgiu la Compagnia era stata soppressa nel 1946. I buoni risultati ottenuti in poco tempo sono stati di esempio per altri Comuni e le compagnie barracellari si sono moltiplicate. “E’ in serate come questa che bisogna stare più in guardia perché la luna piena offre le condizioni migliori ai ladri di bestiame.” Il capitano Serra parla continuando a scrutare il buio: “Possono arrivare a ridosso degli allevamenti a fari spenti. Non li vedi, si muovono come fantasmi”. Fuori c’è una luna piena tanto grande che la puoi toccare con la mano. Illumina la valle e il reticolo di stradine che attraversano la contrada di Vanzos. Sulla Jepp con noi ci sono altri tre uomini. Un veterano, Giovanni Carta, anche lui ufficiale e due Barracelli giovani. Antonello Pisanu e Gianni Pintus. Un posto di blocco sulla statale non ha dato risultati. Solo qualche auto fermata e controllata. Meglio così. Se non sai che in Sardegna esiste anche una polizia rurale potrebbe venirti un colpo e in passato gli incidenti non sono mancati. E’ per questo motivo che i barracelli ora indossano le divise. Quando pattugliavano in borghese confonderli con dei malintenzionati armati era cosa comune.





foto I Barracelli possono fare posti di blocco e nel caso di “contatto“ col nemico sono tenuti solo ad avvertire le forze dell’ordine, trattenendo però nell’attesa eventuali razziatori colti in flagrante. Detto così sembra facile. Le armi in dotazione, armi personali, fucili da caccia, le possono usare però solo per legittima difesa. Nel lungo appostamento a cavallo di un quadrivio i barracelli hanno ammazzato il tempo parlando di quello che sta loro più a cuore: “Mi hanno portato via trenta pecore, quei maledetti”! “Se dovessero toccarmi il trattore andrei sul lastrico”. “Quando hanno bruciato il fienile di Michele li avrei sbranati vivi…”. Al centro dei discorsi la loro vita di allevatori e agricoltori. Difficilmente la conversazione scivola su altri binari. Sono volontari. Si sobbarcano lunghe nottate di ronda perché sanno che solo in gruppo, organizzati, possono ottenere risultati e dormire sonni più tranquilli quando non sono in turno. I periodi peggiori sono quelli che coincidono con le festività. Natale, Pasqua o comunque i periodo di nascita degli agnelli. Ci fermiamo. Un bagliore di fari ha tagliato per un attimo il buio su un appezzamento dove non dovrebbe esserci nessuno. La pattuglia decide di dividersi. Assieme al capitano Serra e a Giovanni Carta imbocchiamo un viottolo che si snoda tra muretti a secco e boschetti di quercia da sughero. Gli altri due Barracelli con la jeep invece si allontanano, compiendo un giro largo attorno alla zona che vogliamo controllare. Poco dopo con la radio ci chiamano:"abbiamo sentito il rumore di un rimorchio vuoto". Un pessimo segnale, perché i carrelli arrivano vuoti e ripartono pieni di animali rubati. “Come fate a sapere che il carrello è vuoto?” - Chiedo al capitano - “Se fosse carico andrebbe più piano, non sobbalzerebbe e le sponde di ferro non farebbero rumore”. Elementare Watson. Tagliamo verso il possibile obiettivo dei razziatori. Serra e Carta non parlano più e allungano il passo. Mi sembra di inseguire Tex Willer e il suo pard. All’improvviso sale una foschia che diventa, a tratti, nebbia fitta. Un branco di cavalli scalpita nervosamente quando gli passiamo al fianco. Uno stallone illuminato dalla pila nitrisce per poi scartare e scomparire nel buio. Se non fosse tutto vero potrei pensare di essere finito in una storia disegnata da Bonelli. O in una puntata di Bonanza. “Siamo vicinissimi alla 131, siamo sul confine”. Nanni Serra cita ancora una volta la 131, la Carlo Felice che per me non è più una strada, è il Rio Grande! Nuoro/Messico, Oristano/Texas. Ecco cosa sembra questo angolo di Sardegna. Mi trovo in mezzo a una guerra tra Comancheros e Ranger! Nelle vicinanze della proprietà che siamo venuti a controllare incontriamo i due ragazzi con la jeep. I Barracelli confabulano e si chinano a osservare le tracce fresche di pneumatici sul terreno sabbioso. Un camion è passato da poco. Forse il mezzo del quale avevamo visto in lontananza i fari. Se si trattava di male intenzionati, il nostro arrivo li ha messi in fuga. La pattuglia si divide di nuovo. Noi continuiamo a piedi lungo il sentiero. Vogliono andare a controllare un podere a un paio di chilometri. Ci allontaniamo nella foschia tra profumi di erba bagnata, fieno e fiori di campo. Giovanni Carta fa strada fino ad un cancello che scavalchiamo tra latrati di cani. Ombre si muovono nell’aia davanti alla stalla. Carta sa dove mettere le mani, trova un interruttore e due fotocellule illuminano la radura. I cani smettono di abbaiare. Due vitelli escono da una macchia di vegetazione. Una scrofa nervosa scivola su un lato della porcilaia. Poi il silenzio torna profondo. Ora la strada da fare fino alla jepp è molta. Ma I comancheros del nuorese (e i fiancheggiatori locali) in questa notte di luna piena se ne tornano a casa a mani vuote e con rimorchi sobbalzanti.

Francesco Fossa