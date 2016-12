Numeri da record per il risparmio gestito, Corcos: "Ora gli incentivi"

Delineando un piano programmatico per la crescita organica, Corcos ha esortato la platea a rimettere il risparmiatore "al centro" e a spostarsi sul "risparmio a lungo termine". I piani individuali di risparmio (Pir) rappresentano "una risposta che l'industria può dare a supporto dell'economia reale e ci aiuterebbero come sistema Italia a recuperare il gap nei confronti degli altri Paesi per quanto riguarda il risparmio a lungo termine, dove noi siamo veramente indietro". Da qui l'appello al governo e, più precisamente, al ministro Padoan seduto in prima fila.