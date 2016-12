"La ripresa resta sotto le aspettative. La ragione immediata è una debole attività degli investimenti, bassi perché le aspettative di domanda sono basse e, in più, per l'elevata incertezza". Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, apre così il suo intervento al Salone del Risparmio in corso a Milano. "I mercati non si aspettano che la situazione torni presto alla normalità, sui valori precedenti alla crisi. Loro ormai pensano a un 'nuovo normale'. In questo contesto l'Ue corre maggiori rischi rispetto agli Usa".