SdR, torna per il secondo anno Il tuo Capitale Umano

Dal 19 febbraio Assogestioni, in collaborazione con 18 Sgr aderenti al progetto, ha incontrato neolaureati e laureandi con competenze di tipo gestionale, economico, giuridico e quantitativo, attraverso 12 tappe in altrettanti atenei italiani che hanno risposto in maniera entusiasta e numerosa al progetto: dall'Università di Bari a quella di Trento, dall'Università di Pavia a quella Perugia, dalla Scuola di Management ed Economia - Università degli Studi di Torino alla LIUC Business School di Castellanza, dagli atenei Bocconi, Bicocca e Cattolica di Milano alla Liuss di Roma, dall'Università di Brescia e quella di Bologna.



Durante questi incontri gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere, attraverso la testimonianza diretta degli addetti ai lavori, quali sono le dinamiche della professione e le skill richieste per lavorare nel settore del risparmio gestito. In occasione della terza giornata del Salone del Risparmio 2018, il 12 aprile, i ragazzi potranno incontrare i rappresentanti di SGR italiane ed estere, partecipare a workshop dedicati, ascoltare le testimonianze di chi lavora nel settore e affrontare, insieme ai responsabili delle risorse umane, i colloqui di selezione.



Il progetto si concluderà infine con la selezione di una rosa di candidati che potranno svolgere tirocini formativi, della durata indicativa di 6 mesi, in Italia o presso le sedi estere delle Società aderenti. Nella prima edizione di ICU, sono stati oltre mille gli studenti coinvolti per 48 atenei aderenti: 41 gli stage offerti dalle Sgr partecipanti al progetto.