Twitta il Risparmio, torna il social contest del Salone

Il contest, aperto sia ai singoli che alle aziende, terminerà a mezzanotte del 13 aprile 2017, ultimo giorno del Salone del Risparmio: in palio un montepremi in buoni spesa.



Nell'edizione 2016 al contest 12.764 tweet - "L’anno scorso la prima edizione di Twitta il risparmio ha generato risultati sorprendenti: 20mila citazioni, 12.764 tweet nel totale dei 3 giorni con l'hashtag ufficiale che, utilizzato ben 18mila volte, è entrato nei topic trend nazionali. Questi numeri ci hanno fatto riflettere su come il settore del risparmio gestito possa e debba cogliere le opportunità date da questi nuovi strumenti di comunicazione per interagire col proprio pubblico di riferimento, fare informazione ed educazione finanziaria" ha commentato Jean-Luc Gatti, Direttore della comunicazione di Assogestioni e Responsabile del Salone del Risparmio.



Il risparmio gestito e la nuova era della comunicazione - "Il modo di comunicare sui social network sta cambiando alla velocità della luce - ha spiegato ancora Gatti - e come Salone del Risparmio cerchiamo di seguire in prima linea questa trasformazione, raccontando l'evento, monitorando i temi di interesse, interagendo con tutti i nostri partecipanti e fornendo attenzione e customer care dedicata alle richieste che arrivano dai nostri fan e follower".