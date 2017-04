Salone del Risparmio, le aziende in gara per la miglior conferenza

Migliorare di anno in anno i contenuti che animano la tre giorni del Salone del Risparmio è una delle sfide che per ogni edizione si impegna ad affrontare Assogestioni . Nell'ottavo anno della manifestazione dedicata al risparmio gestito la sfida viene però ampliata e rilanciata alle aziende partecipanti con "Content is King" , un concorso indetto per le società che organizzano una conferenza nell'ambito della tre giorni del Salone e che premierà il migliore convegno.

"Con l'iniziativa 'Content Is King' lanciamo alle aziende una sfida importante su uno degli asset primari della nostra manifestazione: il contenuto", ha spiegato Jean-Luc Gatti, direttore Comunicazione Assogestioni e Responsabile del Salone del Risparmio. "Ogni anno il Salone è visitato da oltre 8mila professionisti del settore e circa 2mila risparmiatori. Circa 7mila persone seguono mediamente tre convegni. Abbiamo pensato a questo pubblico, che è senza dubbio alla ricerca di informazioni e formazione a forte valore aggiunto. Siamo certi che questa sana competizione potrà essere un volano per la qualità dei contenuti che l'industria mette a disposizione di coloro che in questi 7 anni hanno dato fiducia crescente alla nostra manifestazione".



La valutazione delle conferenze - Tutte le conferenze che aderiranno all'iniziativa saranno valutate attraverso il Conference Performance Index (CPIx), uno score sintetico ideato da Assogestioni e GfK che consentirà di individuare quali conferenze avranno totalizzato il punteggio più alto per ciascuno dei sette percorsi tematici del Salone del Risparmio.



Il Conference Performance Index è un indice costruito sulla base di elementi qualitativi e quantitativi come la capienza della sala, il numero di partecipanti, la valutazione generale dei contenuti da parte dei presenti. I risultati e la classifica delle conferenze di maggior successo saranno elaborati da GfK entro il 19 maggio 2017 sulla base di un questionario che gli organizzatori del Salone invieranno ai partecipanti qualche minuto prima del termine di ogni convegno iscritto al contest.



Alle prime tre aziende qualificate saranno riconosciuti importanti incentivi per l'organizzazione di una conferenza nell'ambito dell’edizione 2018 del Salone del Risparmio. A tutti i vincitori dei percorsi, invece, sarà riconosciuto il titolo di organizzatore della miglior conferenza del percorso primario prescelto.