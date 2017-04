Milano, torna il Salone del Risparmio e accende i riflettori sul futuro del Paese

L'industria del risparmio gestito come leva per far ripartire il Paese - Risparmio, investimenti e politiche di sviluppo sono tre leve strategiche per inseguire la crescita, favorire la ripartenza del Paese e supportare l'economia reale. L'industria del gestito vuole continuare a partecipare attivamente a questo processo mettendo in campo tutti i suoi strumenti. Attraverso, per esempio, i Piani Individuali di Risparmio, contenitori di risparmio agevolati fiscalmente che veicolano una parte di risorse verso le PMI.



I sette percorsi tematici del Salone 2017 - Le conferenze in programma si articoleranno in 7 percorsi tematici: Politiche di sviluppo per la crescita; Lungo termine, previdenza e sostegno all'economia reale; Educazione finanziaria e formazione professionale; Finanza sostenibile e impact investing; Consulenza finanziaria e distribuzione; Portafogli su misura, mercati e servizi finanziari; Fintech.



Informazioni utili - I professionisti e gli operatori del settore saranno i protagonisti assoluti delle prime due giornate. L'ultima giornata apre le porte anche a famiglie, risparmiatori privati e ai giovani studenti delle università.



Il Salone del Risparmio è aperto al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 19.00. L'ingresso pedonale è in via Gattamelata, 5 (Gate 14). Maggiori informazioni