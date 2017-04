Il risparmio gestito nel sostegno dell'economia reale

Dopo l'intervento di Guido Tabellini (Università Bocconi) si confronteranno in una tavola rotonda Alberto Baban (Confindustria), Carmine Di Noia (Consob), Federico Fubini (Corriere della Sera), Giordano Lombardo (Pioneer Investments) e Antonello Piancastelli (Fideuram).



I Piani Individuali di Risparmio e il sistema Paese - "Il recente lancio dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) rappresenta una sfida importante per il settore – dichiara Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni – perché da una parte permetterà ai risparmiatori di avvicinarsi a logiche di pianificazione finanziaria di lungo periodo e, dall'altra, amplierà le fonti di finanziamento per le PMI, la vera spina dorsale dell'economia italiana. In questa fase di consolidamento del ruolo dell'industria del gestito per il sistema Paese è fondamentale un confronto con tutti i soggetti coinvolti, e la plenaria di chiusura del Salone del Risparmio va esattamente in questa direzione".