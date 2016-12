Un'antologia musicale con collaborazioni straordinarie

Paola Gallo sottoliena come Fiorella in Italia sia l'artista che riesce a dare sempre il giusto peso alle parole.

"Bisogna amarle le parole per dare il peso che si meritano, bisogna studiarle, che cosa bisogna fare?"

"Ho sempre basato tutta la mia carriera sui contenuti delle canzoni" - risponde la Mannoia - "ho capito che la mia voce riusciva a trasmettere emozioni solo se aveva a disposizione un testo che le permettese di esprimersi. Bisogna capire quello che canti quando hai a che fare con canzoni di questo calibro, con l'uso della metafora così come fanno i grandi autori. Non bisogna mai distrarsi da quello che stai cantando, è una cosa che non faccio mai, in ogni canzone sono concentrata su quello che sto cantando, è come quando leggi un libro o guardi un film, io vedo quelle storie e forse è per questo che riesco a dare il peso alle parole. Le parole non le lascio andare."



Alla domanda se ricanterebbe "L'Amore con l'Amore si paga" oggi con la stessa sicurezza l'artista risponde "Sì, assolutamente sì, io penso che ognuno nella vita si debba comportare sempre secondo la propria coscienza e la propria coscienza non mente mai. Quando ti comporti secondo la tua coscienza e dai retta a quello che ti dice, se sei ricambiato o non sei ricambiato ti può dispiacere ma non cambia di una virgola il tuo essere."

"L'onestà dei sentimenti prima ancora dell'onestà delle azioni credo che sia il fondamento sul quale poggia tutta la nostra esistenza. Se così non fosse l'importante è che vadano almeno di pari passo"



Guarda la Photogallery completa su www.radioitalia.it

Tutte le news di Musica Italiana su www.radioitalia.it