Subsonica:"Ogni concerto è un momento unico e speciale"

La band torinese in tour con l'ultimo album “Una nave in una foresta”, fa tappa nell'auditorium di Radio Italia per un esclusivo live e un'intervista condotti da Paola Gallo. Protagonisti della puntata di RadioItaliaLive, i Subsonica ripercorrono la loro carriera e svelano tutti i segreti del loro ultimo lavoro. Sul palco propongono i brani dell'album, settimo della carriera, e i loro più grandi successi.





"Nella nostra storia il live è la parte fondamentale, ridendo e scherzando abbiamo sempre raccontato che facciamo i dischi per poter poi suonare le nostre canzoni dal vivo" così i Subsonica iniziano la chiacchierata con Paola Gallo. "Avremo fatto migliaia di concerti sino ad oggi e il concerto rimane per noi un momento talmente speciale e talmente unico proprio perchè si tratta dell'unico momento in cui tutti noi, che facciamo una vita diversa durante il giorno e verosimilmente non ci incontreremo mai, ci ritroviamo in questo spazio indefinito che è l'arena dove facciamo i concerti in cui, gomito a gomito, si ascoltano le stesse cose, si provano le stesse emozioni e tutto si trasforma in un momento di comunione bellissima con il nostro pubblico".