Alessandra Amoroso, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Emma e Lorenzo Fragola sono cinque dei 18 artisti che calcheranno il palco della nuova edizione di RadioItaliaLive - Il Concerto , il più grande evento live di musica italiana che, per il quinto anno consecutivo, animerà piazza Duomo a Milano e che, questa volta, vivrà in un doppio appuntamento mercoledì 8 e giovedì 9 giugno . L'ha annunciato il Presidente di Radio Italia Mario Volanti durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento alla stampa, che si è svolta nella sala Agorà della Triennale di Milano con il nostro Daniele Bossari nel ruolo di moderatore.

All'incontro era presente anche il sindaco Giuliano Pisapia, che ha manifestato tutto il suo entusiasmo per l'iniziativa: “Gli amici di Radio Italia ci fanno un doppio regalo: è il quinto anno e si raddoppia, è incredibile! Io ero fra il pubblico nelle scorse edizioni e le persone ringraziavano me, ma io dicevo che dovevano ringraziare Radio Italia e anche il mio è un ringraziamento di cuore”. L'assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno invece ha voluto sottolineare l'importanza dell'Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal Maestro Bruno Santori che sarà presente sul palco: “E' motivo di grande orgoglio che i concerti di Radio Italia siano sempre accompagnati da un'orchestra sinfonica, perché dà una possibilità d'ascolto unica. Questo testimonia la generosità di Radio Italia nei confronti dei suoi ascoltatori”.

Prima di annunciare i nomi di Alessandra Amoroso, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Emma e Lorenzo Fragola, Mario Volanti ha precisato che il cast completo verrà rivelato gradualmente, settimana per settimana, e che molti artisti, come ad esempio Eros Ramazzotti, avrebbero voluto esserci ma sono impegnati con concerti e tournée in altre parti del mondo. Ha inoltre spiegato che, anche quest'anno, durante le serate, ci sarà il momento Radio Italia 3.0 dedicato ai giovani artisti, che avrà come protagonisti Benji & Fede e Alessandro Bernabei, aggiungendo: “Quest'anno è un doppio sforzo, ma anche un doppio divertimento, perché per organizzare questo evento dobbiamo lavorare molto, ma nel frattempo ci divertiamo anche, soprattutto quando vediamo i nostri ascoltatori felici”.

Anche l'edizione 2016 di RadioItaliaLive – Il Concerto sarà assolutamente gratuita e verrà presentata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre Daniele Bossari sarà nel backstage per raccontare l'avvenimento da dietro le quinte.

Alla conferenza è intervenuto anche Marco Pontini, il Direttore Generale Commerciale e Marketing di Radio Italia che, dopo aver illustrato i numeri strepitosi delle edizioni passate, ha svelato un paio di novità: “Vogliamo raggiungere ancora più persone degli scorsi anni, in Italia e all'estero: sarà une vera sfida social. Per questo, allestiremo una Social Arena dove ospiteremo i maggiori youtube e influencer italiani che faranno vivere l'evento anche sui social network già a partire dai giorni precedenti. Inoltre, il giorno della messa in onda su Italia 1 daremo agli spettatori la possibilità di vedere lo spettacolo dal palco a 360 gradi, impiegando una nuova tecnologia mai utilizzata prima in un evento del genere”. Grazie a delle speciali telecamere, infatti, verranno realizzate alcune clip video a 360 gradi anche in modalità stereoscopica (Virtual Reality), che consentiranno agli utenti di spostare liberamente il punto di vista all'interno del video su pc, smartphone o tablet. Per finire, Pontini ha ringraziato gli sponsor e i media partner che renderanno possibile l'evento, tra cui il presenting partner Che Banca!, e ha aggiunto: “Senza la passione delle persone con cui lavoriamo a Radio Italia, l'organizzazione di un evento come questo sarebbe impossibile”.

RadioItaliaLive – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming audio e video su radioitalia.it e vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia su Facebook, Twitter, Instagram e SnapChat con gli hashtag ufficiali #rilive e #yellowexperience. Inoltre, alcuni giorni dopo, andrà in onda con due prime time su Italia 1.