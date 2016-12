Nek: "Sono dentro a questo disco in maniera più sfacciata"

Accolto dal calore del pubblico Nek fa il suo ingresso nell'Auditorium di Radio Italia . Durante l'intervista con Daniele Bossari , racconta della propria esperienza al Festival di Sanremo dove con il brano "Fatti Avanti Amore" ha riscosso gran successo tanto da essere la canzone più trasmessa del Festival. Ci ha spiegato inoltre che significato dà lui a "Prima di Parlare": "ho scelto questa canzone perchè secondo me il potere del gesto, dell'azione è molto più eloquente di qualsiasi altra parola". Lo sai che ho letto su internet che sei considerato in assoluto il papà preferito dalle donne italiane ? Ma dai ? Bel colpo - commenta divertito Nek - A parte gli scherzi, devo dire che si stanno affezionando a me anche le figlie delle persone che erano teenager quando io ho iniziato, o persone che mi hanno conosciuto attraverso questo Festival di Sanremo o un disco fa, sono molto soddisfatto di questa cosa Prima di parlare...concettualmente come si completa questa frase ? Ho scelto questo pezzo per intitolare l'album perchè secondo me è una frase che lascia spazio a vari concetti, già 'prima di parlare' è un'espressione che se la togli dal contesto regge, poi se la arricchisci con altri pensieri diventa qualcosa che si completa, è qualcosa di vivo. Secondo me il potere del gesto, dell'azione è molto più eloquente di qualsiasi altra parola, se io vi abbraccio, vi do la mano o vi sorrido ho già detto tutto, non c'è bisogno di spiegare il perchè. C'è un mondo di parole che si possono anche evitare di dire.

Hai dichiarato essere un album autobiografico e ti ho sentito dire che sarà sempre di più così.

In reltà se ci penso è da quando faccio musica che ogni mio disco è autobiografico, perchè inevitabilmente finisco sempre a parlare di me e sarei stupido a non farlo.

In questo album più che nel precedente sento di essere dentro al disco, in maniera anche più sfacciata ed esplicita.

In futuro se sarà così o molto di più questo dipenderà da come scriverò le prossime canzoni però è un processo verso il quale non posso essere indifferente, mi viene naturale.

D'altra parte io servo me stesso, servo gli altri e restituisco alle persone quello che provo, che vivo, e lo faccio attraverso il linguaggio della musica. Tra l'altro mi sembra che le persone lo stiano recependo molto bene - commenta Daniele - Si, ne sono piacevolmente sorpreso - chiude Nek -



Ricordiamo che Nek sarà uno dei protagonisti di RadioItaliaLive Il Concerto che si terrà il 28 Maggio in Piazza Duomo a Milano.

Ringrazio Radio Italia, è sempre una grande festa della musica, ho visto le foto dell'anno scorso, straordinario, non sembrava neanche più Piazza del Duomo, sono molto felice di far parte del gruppo.



Per il momento godiamoci questo RadioItaliaLive....in scaletta i brani: "Lascia Che Io Sia”, "Almeno Stavolta”, "Prima Di Parlare”, "Io Ricomincerei”, "Se Io Non Avessi Te”, "Sei Solo Tu”, "Credere Amare Resistere”, "Se Telefonando”, "Laura Non C'è” ed infine "Fatti Avanti Amore".



Il nuovo tour "Prima di Parlare Live 2015" partirà ad Ottobre e Radio Italia è Radio Ufficiale.

Un ritorno live molto atteso dai numerosi fans dell'artista che torna ad esibirsi dal vivo nei più importanti teatri italiani.



