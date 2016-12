Nek: Grande festa all'Arcimboldi di Milano

I fan sono entusiasti, seguono la scaletta ripercorrendo la storia di un Nek in ottima forma, che sorride, si diverte e fa divertire. Novità sul tour, ma non ancora sul prossimo singolo: "Sto già lavorando al nuovo album - ci ha detto nell'intervista pre-show su Radio Italia Solo Musica Italiana - e il tour si allunga perché si è aggiunta ancora un'altra data, sarò il 9 dicembre a Santa Maria Capua Vetere". Sempre molto a suo agio con le cover (l'ultima strepitosa, "Se telefonando", che canta quasi in chiusura), al momento non ne ha altre in programma: "Non per ora - ci conferma - ma già in concerto ce n'è una che non vorrei svelare a chi ancora deve vedere i miei concerti…".

Mancano ancora parecchie date ma sembra che questo tour nei teatri lo abbia arricchito di nuovi stimoli, di idee e di progetti. Sul palco sprigiona le energie giuste, sia con la band sia da solo, quando esegue chitarra e voce alcuni brani come Attimi, Sto con te, Sei grande.

Con la band si riprende da Io ricomincerei, per volare verso il finale. Stasera si replica, da non perdere.



La scaletta del concerto: Fatti avanti amore, Se io non avessi te, Congiunzione astrale, In te, Angeli nel ghetto, Cuori in tempesta, Prima di parlare, Quello che non sai, Se una regola c'è, La voglia che non vorrei, Contromano, Nella stanza 26, Attimi, Sto con te, Se non ami, Sei grande, Parliamo al singolare, Io ricomincerei, Credere amare resistere, Laura non c'è, Dimmi cos'è. Hey Dio, Sul treno, Sei solo tu, Almeno stavolta, Se telefonando, E da qui, Lascia che io sia.



