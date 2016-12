Negramaro:"Vi raccontiamo la nostra rivoluzione"

“La rivoluzione sta arrivando” è l’album più venduto in Italia, è primo su iTunes ed è sul podio dei più trasmessi con il singolo “Attenta”. Il Tour è ormai alle porte e Giuliano Sangiorgi e Andrea “Andro” Mariano si raccontano a Paola Gallo , nell'Auditorium di Radio Italia. Dal giorno di uscita del disco state raccontando e presentando questo nuovo lavoro e il pubblico ha gradito: primo in classifica dopo una settimana. Siamo felicissimi e ringraziamo il pubblico. Ogni volta che esce un nostro disco si dice "tanto ogni volta che esce va subito al primo posto in classifica..." In realtà io mi commuovo sempre - dice Giuliano - è un momento bello ed è una cosa importante che dietro al primo posto non ci sia solo un numero, ma soprattutto l'affetto che il pubblico ci dimostra sempre, ormai da 12/13 anni. Ogni volta che si ascolta un disco vostro ci si rende conto di quanto voi siate originali, rari e unici. Non è facile avere una musica propria, riconoscibile che si rinnova e sviluppa negli anni. Ed in più con questo disco siete andati oltre: avete trovato la quadratura con la musica che si sposa con concetti importanti. E' vero, noto anch'io questo cambiamento nei testi - risponde Giuliano - ma d'altra parte negli anni si cresce. Anche questa è una "rivoluzione"! Penso che questo percorso sia iniziato con “Una storia semplice” (2012 ndr), è stato quello il momento in cui è cambiato tutto; quando è venuta fuori la canzone 'Ti è mai successo?’ mi sono detto 'ecco, da adesso in poi voglio scrivere così'”. È vero, registrando quel disco, in sala prove ci siamo stupiti” - aggiunge Andro - "Per noi è un processo naturale e semplice che si sta sviluppando nel corso degli anni, siamo dediti da tempo a una ricerca quotidiana del suono e della parola più adatti; è un modo di vivere che, come in questo nuovo album, si traduce in sonorità che non sono frutto di un pensiero troppo cerebrale ma di una chimica speciale esistente tra sei persone, i componenti del gruppo".

Manca veramente poco al 4 novembre, data di partenza del tour.

Emanuele, Ermanno e Danilo sono in sala prove perché qualcuno deve preparare il nuovo tour - scherza Giuliano.

Io mi dimentico sempre le parole ma ho il gobbo, un gobbo umano: infatti il pubblico canta con me, anche se qualcuno a volte mi suggerisce le parole sbagliate.

Il nuovo tour - continua Andro - avrà spunti grafici inediti grazie a Ermanno, soluzioni sorprendenti e, come diciamo sempre, saranno i migliori concerti della nostra vita.



In questi giorni sono state annunciate le nuove date a Firenze, Acireale, Bari, Roma e Milano.

Ci rivolgiamo agli organizzatori di live perché vogliamo esibirci in Sardegna, Calabria e nei posti in cui finora non siamo riusciti a programmare una data.



Tornando al disco un ascoltatore vi chiede cosa è per voi la rivoluzione?

La rivoluzione sta arrivando è stata scritta nello stesso giorno in cui ho composto 'Sei’ - risponde Giuliano - quando stavamo lavorando a 'Casa69’: è un titolo scelto per creare curiosità e contenere un messaggio sociale. Ci sono stati momenti brutti, come la scomparsa di mio padre e la perdita di persone care, che ci hanno fatto capire che stiamo crescendo. Il brano 'Lo sai da qui' dedicato a mio papà mi ha portato una rivoluzione dentro, totale, e mi ha aiutato a comprendere che la vita è un dono incredibile; mio padre mi ha lasciato proprio questo insegnamento: ora so quanto è importante vivere e non sopravvivere.



E' vero che hai scritto una canzone per il nuovo album "Simili" di Laura Pausini?

Lo posso dire? Sì, ho scritto una canzone bellissima per Laura Pausini! Sono felice, poi ve lo racconteremo insieme a Laura… non mi fare dire più niente - conferma Giuliano.



"La Rivoluzione Sta Arrivando Tour" farà la sua prova generale al Palabam di Mantova il prossimo 4 novembre, per poi partire ufficialmente da Firenze il 6 novembre, e farà tappa nei palazzetti delle principali città italiane. Radio Italia è Radio Ufficiale del Tour dei Negramaro.



