Martina Stoessel: "Tornare in Italia è come tornare a casa"

Martina Stoessel alias Violetta ospite a Radio Italia per presentare "Violetta Live 2015", una tournée che portera lei e tutto il cast della serie in giro per l'Europa.



Lo spettacolo vedrà esibirsi sul palco gli attori del cast originale della serie TV Violetta, guidati dalla protagonista Martina Stoessel (Violetta). Il cast è affiancato da un gruppo di ballerini e da una band musicale, in un'esibizione live emozionante che riproporrà le musiche e le canzoni delle prime tre stagioni della serie televisiva.

Lo show è arricchito da coreografie avvincenti, con costumi e scenografie spettacolari che faranno di "Violetta Live" un'esperienza indimenticabile per tutti i fan di Violetta.



L'accoglienza delle V-Lovers per la loro beniamina è caldissima e al grido "Tini sei bellissima" inizia l'intervista condotta da Daniele Bossari nell'Auditorium di Radio Italia, Radio Ufficiale di "Violetta Live 2015".





"Ci siamo visti un anno fa, devo chiederti com'è andata quest'annata pazzesca, un resoconto dall'ultima intervista che abbiamo fatto" chiede Daniele a Martina.

"E' passato un anno, è volato, sono successe tantissime cose, abbiamo registrato tutta la terza stagione e siamo finalmente tornati in Italia, aspettavamo questo momento, perchè per me tornare in Italia è come tornare a casa. Conosco già te Daniele, conosco tante persone che ritrovo ma soprattutto le mie fantastiche fans italiane che sono il massimo".