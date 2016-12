Marco Masini e la voglia di rimettersi in discussione

Marco Masini è il protagonista di una nuova puntata di RadioItaliaLive.

Dopo la partecipazione alla 65° edizione del Festival di Sanremo, Marco Masini torna sul palco di RadioItaliaLive per presentare il nuovo progetto "Cronologia", un triplo album antologico che ripercorre la carriera del cantante.

In scaletta: “ Che giorno è”, “Non è vero che l'amore cambia il mondo”, “Noi 2”, “L'amore è stato qui”, “Sarà per te”, “T'innamorerai”, “Ci vorrebbe il mare”, “Bella stronza”, “L'uomo volante” e "Io ti volevo".



Intervistato da Daniele Bossari il Cantautore fiorentino tira le somme sulla sua esprienza al Festival: "Innanzitutto ho trovato un clima incredibile a Sanremo, dietro le quinte c'è stato quello spirito giusto di squadra che ha giocato un pò a favore di tutti. Tornavo dopo un pò di tempo e avevo proprio voglia di rimettermi in discussione, di riprovare a fare il cantante. C'è stato un clima generale che mi ha dato, innanzitutto, la convinzione che mi stessi divertendo e poi ho trovato di nuovo un affetto da parte di tutti loro (indicando i fans storici in Auditorium), ma anche da parte di un pubblico giovane che mi ha sorpreso".