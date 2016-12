Luca Carboni:"Ho una festa dentro al cuore"

Pop-Up è uscito lo scorso 2 Ottobre e il singolo "Luca lo stesso" è ancora il più trasmesso dalle radio italiane. Luca Carboni racconta a Radio Italia il suo attesissimo ritorno.



Siamo molto felici di averti qui a Radio Italia per parlare con te del disco.“Ho una festa dentro al cuore perché fare questo disco mi ha dato gioia e sono pronto a condividerla con voi, anche dal vivo, spero al più presto. Arriverà molto presto anche la versione in vinile: la Sony mi sta confermando che è quasi pronta. Ormai io sono abituato a lavorare con il suono digitale, quindi il vinile sarà una sorpresa anche per me. Lo studio del produttore Michele Canova è a Los Angeles, quindi tanti passaggi della lavorazione li abbiamo fatti via mail con file mp3. I produttori sono figure importanti che spesso rimangono sconosciute al pubblico: sono come i registi dei film e devono essere persone versatili, in grado di passare dai suoni di Tiziano Ferro a quelli di Jovanotti fino ai miei, come nel caso di Michele”

Nel frattempo il singolo “Luca lo stesso” è ancora il più trasmesso in Italia.

“È vero, Michele Canova però è quello che sta godendo di più perché gli va sempre bene, è sempre primo. Questo pezzo è una grande sorpresa e ringrazio tutti. I bambini mi fermano e me lo cantano, le persone anziane e i passeggeri dagli autobus mi chiamano Luca lo stesso. Non sai mai bene cosa succederà finché il pezzo non incontrerà davvero la gente. 'Luca lo stesso’ è una canzone che ha più chiavi di lettura anche nel testo: parte facendo domande su aspetti contraddittori dell’amore, riferite per esempio a chi ama la propria terra ma odia i vicini oppure semplicemente a due ragazzi che si amano; dovremmo essere sempre un po’ così stupidi e devo dire che a me viene facile. In 'Happy' canto che forse non sono mai cresciuto perché alcune pecche ce l'ho da qualche parte. Che tipo di padre sono? Bisognerebbe chiederlo a mio figlio: è un discorso complesso, si eredita l'esperienza dei genitori, cercando di essere all'avanguardia su altre cose. Per adesso lui non vuole fare il musicista ma, da quel punto di vista, anch'io devo ancora decidere cosa fare da grande".