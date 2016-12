La Nannini viaggia nella tradizione e la tinge di rock

Nella scaletta di Hitalia.Rocks Tour non ci saranno solo le canzoni che hanno reso Gianna una delle più importanti cantanti e autrici della musica italiana, ma anche gran parte dei brani presenti nel nuovo album. L'artista senese che il 04 Maggio si è esibita al Nelson Mandela di Firenze ha registrato il primo sold out di queste 10 tappe italiane, dunque grande successo di pubblico per la Nannini che con questo tour vuole trasmette la forza e la tradizione della canzone italiana vestita di rock, un connubio mai sentito prima.

Per tutto il mese di Maggio la rocker porterà in giro l'Hitalia.Rocks Tour toccando molte città italiane, queste le prossime date in programma:



07/05 Roma - Palalottomatica

10/05 Acireale - Palasport

12/05 Napoli - Palapartenope

15/05 Milano - Mediolanum Forum

17/05 Torino - Pala Alpitour

20/05 Conegliano - Zoppas Arena

21/05 Padova - Pala Fabris

23/05 Casalecchio di Reno - Unipol Arena

24/05 Montichiari - Palageorge



Un altro appuntamento molto importante vedrà il coinvolgimento di Gianna Nannini, il 28 Maggio in Piazza Duomo a Milano sarà tra i protagonisti di RadioItalive Il Concerto, con la sua voce unica e graffiante saprà regalarci momenti indimenticabili.



