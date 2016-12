I Club Dogo ritornano e non sono più quelli di Mi Fist

La stagione 2014/2015 di “ RadioItaliaLive ” si apre con i Club Dogo . Il trio milanese ai vertici delle classifiche di vendita con l'ultimo cd “ Non siamo più quelli di Mi fist ”, si esibisce in un'esclusiva performance live e si racconta a Daniele Bossari, presentatore della puntata. Dalla Piazza alla West Coast, i Club Dogo raccontano come è nato il nuovo album: "Dopo aver lavorato separati per un pò di tempo, abbiamo deciso di accettare l'invito della nostra etichetta discografica: siamo stati insieme per giorni in una villa a Los Angeles e siamo ritornati con il disco praticamente fatto".

Come in tutti i dischi del gruppo non mancano i temi sociali: "c'è sempre un'analisi un pò dark di quello che ci succede intorno. E' ovvio che il momento storico del nostro paese non sia proprio il massimo, la gente fa fatica, c'è un pessimismo generale dovuto al fatto che non si capisce bene cosa realmente stia succedendo".



L'esperienza americana ha permesso di creare un disco con suoni di altissimo livello, questo anche perchè "siamo arrivati a Los Angeles nel momento esatto in cui tutta l'attenzione dell'Hip Pop mondiale stava ritornando alla West Coast".





Jake La Furia, Guè Pequeno e Don Joe salgono poi sul palco proponendo una coinvolgente scaletta: “Sayonara”, “Saluta I King”, “Weekend” - successo dell'estate presentato per la prima volta sul palco di "Hip Hop RadioItalia” il 1° giugno scorso - "Chissenefrega”, "P.E.S.”, "Gli Anni D'oro”, "Brivido”, "Sai Zio”, "Brucia Ancora”, "All'ultimo Respiro” ed infine "Fragili".



Guarda la Photogallery completa su www.radioitalia.it

Tutte le news di Musica Italiana su www.radioitalia.it