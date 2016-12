Gigi D'Alessio: Un album per ricordare la tournèe Mondiale

Gigi D'Alessio è il protagonista della seconda puntata di RadioItaliaLive . Il cantautore napoletano propone sul palco dell'Auditorium di Radio Italia i successi racchiusi nel suo ultimo cd " Ora dal Vivo ”, pubblicato il 14 ottobre scorso. Durante la serata Gigi si è esibito in "Vivi”, "Quanti Amori”, "Cosa Te Ne Fai Di Un Altro Uomo”, un medley di "Primo Appuntamento”, "Una Notte Al Telefono”, "Dove Sei”, "Non Riattaccare” e "Il Cammino Dell'età”. La performance è proseguita con "Una Lunga Sera”, "Notti Di Lune Storte”, "Si Turnasse A Nascere”, "Non Dirgli Mai” ed infine "Ora". Intervistato da Daniele Bossari , Gigi D'Alessio racconta come il nuovo lavoro discografico sia nato come un vero e proprio regalo per il suo pubblico: "Ho voluto registrare questo album perchè volevo che rimanesse un ricordo dell'ultima tournèe. Siamo partiti a Marzo del 2014 girando praticamente quasi tutto il mondo: Canada, Stati Uniti, Europa, Sud America per poi tornare in Italia".

"Una canzone - continua l'artista - non è altro che una melodia con delle parole, ma con questi elementi costruisci un lavoro che può far stare bene tante persone. Questa è la mia più grande soddisfazione: amo tanto andare nel backstage dei miei concerti per vedere e conoscere tutte le persone che lavorano tantissimo per fare in modo che io possa esibirmi".



"Ora dal Vivo" contiene 54 canzoni, di cui tre inediti. Su questo Gigi scherza con il pubblico dicendo che "è possibile iniziare ad ascoltare il cd a Milano e viaggiando in macchina arrivare sino a Palermo per poi tornare indietro. E se non c'è traffico il disco potrebbe non essere ancora finito".



Guarda la Photogallery completa su www.radioitalia.it

Tutte le news di Musica Italiana su www.radioitalia.it