Gianni Morandi: "L'amore dà un senso alla vita"

Il nuovo lavoro discografico contiene 33 canzoni di cui "20 sono state scelte dai miei fan. Attraverso la mia pagina facebook tutti quelli che mi seguono hanno deciso i brani che assolutemente non potevano mancare in questo cd" così Morandi racconta a Paola Gallo comè è stata decisa la tracklist di "Autoscatto 7.0".

"E' bello rendersi conto che molte delle canzoni, che magari hanno più di quarant'anni, non siano più canzoni mie canzoni, ma di tutti. Sono terribilmente attuali. Io mi diverto ancora a cantare e quando canto un brano mi piace cercare di ricordare quando è stato scritto, quando è nato".



Il tema dell'amore è sempre molto forte all'interno dei testi di Gianni Morandi: "io ho sempre cantato l'amore perchè da un senso alla vita".

"Dobbiamo continuare a credere nell'amore, magari non solo verso una moglie o una compagna, ma anche verso una mamma, una figlia e soprattutto verso la vita." "Anche lo stare in mezzo alla gente in un'occasione come questa è una situazione in cui trovi amore, basta guardare il sorriso di chi ti circonda".

