Firme straordinarie in "1995" di Lorenzo Fragola

Una data importante quella del 30 Marzo per Lorenzo Fragola , è stata la vigilia dell'uscita del suo primo album "1995" che arriva a sugellare la vittoria ad XFactor e il successo riscosso a Sanremo. Lorenzo racconta a Paola "Funky" Gallo il calore che i suoi fan gli riservano durante gli instore tour (in programma per tutto il mese di Aprile): "Durante l'incontro alla Feltrinelli di Milano c'erano duemila persone, per me è importante, sono felice, li ringrazio, mi spiace solo che qualcuno sia rimasto fuori per motivi di capienza". "Sicuramente un successo non del tutto inaspettato,c'è molto interesse sulla tua musica e su di te " "Puoi fantasticare e "prevedere tante cose" ma in realta finchè non hai un riscontro fisico e vero...." L'intervista prosegue parlando dell'incontro avuto con i giornalisti in un locale di Milano e Paola si complimenta Lorenzo "Con la chitarra hai cantato le canzoni senza sbagliare, quasi a dire la musica è il mio stato naturale". "Il contesto era abbastanza intimo, un palco molto piccolo, un asta e una sedia...era un momento nel quale volevo dire "Sono Io" e nient'altro". Alla domanda di Paola se quel momento gli avesse creato agitazione o imbarazzo visto che c'era gente che comunque avrebbe potuto giudicarlo Lorenzo risponde "In realtà non ho mai cantato considerando che qualcuno mi dovesse giudicare, ho sempre cantato pensando che lo faccio perchè mi piace farlo, se pensassi di cantare per avere un giudizio positivo da un'altra persona lo farei male". Scherzando sui loro cognomi (Fragola & Gallo) Paola prende spunto per parlare della copertina di "1995": "Del tuo cognome hai deciso di farne un punto di forza, infatti mi piace moltissimo la quarta di copertina perchè è un cuore, una fragola e un abbraccio ma è anche sentimento, un pò di tutto quello che c'è dentro di te e nel disco". "Il disegno è di Alessia Pelonzi, una ragazza che pubblica ritratti su Instagram, tra i quali il mio, mi sono piaciuti tanto che ho deciso di scriverle, le ho chiesto se le andava di fare qualcosa da mettere nell'album, sentendo le tracce del disco e giocando sul cognome è venuto fuori questo disegno".

Ricordiamo che tra le firme del disco c'è quella di Nek in "Da sempre”: "Filippo mi ha fatto sentire il brano prima del Festival pensando che potesse essere nelle mie corde, poi a Sanremo mi ha detto di sentirmi libero di farne ciò che volevo: questo mi ha fatto piacere perché è un gesto raro, così l'ho modificato, l'ho reso più acustico e più mio”.

Nell'album ci sono anche alcune collaborazioni internazionali come quella con Tom Odell in "The Rest”, che sarà il prossimo singolo: "Non ho ancora conosciuto Odell e purtroppo non ho avuto modo di cantare la sua 'Another love' a X Factor perché era il mio cavallo di battaglia ma non sono mai entrato in ballottaggio”.

Nell'album ci sono brani anche più leggeri come #fuoriceilsole: "E' un brano scritto insieme a miei amici, è un pezzo allegro e solare" da Paola ribattezzato un "Battisti3.0".



"A feeling ti sento più a tuo agio sull'inglese, è un errore?"

"In realtà mi piace cantare sia in italiano che in inglese perchè ti permettono di fare cose diverse, quando devo liberarmi di qualcosa preferisco scrivere in italiano, rischiare ed espormi l'inglese è più un qualcosa che tendo a nascondere"



"Con questo disco quanto ti sei esposto ? Quanto racconti di te quando dici "chi non perde a già perso", "chi non osa non vive"?

"Ci credo veramente quando dico "chi non perde ha già perso un pò", preferisco fare tanti errori ma farli coscentemente e guadagnare esperienza, se non rischi hai già perso, l'augurio che mi sono fatto è di smettere di pensare a quello che verrà e godermi il momento".



In chiusura Paola ricorda che il 28 Maggio in Piazza Duomo a Milano Lorenzo sarà uno dei protagonisti insieme a Giovanni Caccamo e Nesli di "Radio Italia 3.0" un momento dedicato ai giovani all'interno di " RadioItaliaLive – Il Concerto ”, l'evento musicale dell'anno che nelle precedenti edizioni ha radunato oltre 100mila persone: "sono felicissimo, saremo 'buttati' in mezzo a un sacco di gente...vedendolo da casa non si può capire cosa si prova sul quel palcoscenico".



