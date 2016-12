Fedez:"L'Artista nasce e muore incoerente. Cosi deve essere!"

"Con il successo di Pop-Hoolista sei arrivato già al decimo disco di platino in carriera, un successo straordinario" - sottolinea Bossari - "però tu nasci da internet, perchè quello è il tuo mondo, sei riuscito da solo, con le tue mani, con le tue idee a creare il fenomeno che adesso è qui davanti a noi".

"Diciamo che la mia carriera nasce da internet, ma il percorso è stato molto più lungo. Io nasco dai centri sociali perchè era l'unico spazio dove avevamo la possibilità di esprimerci. Parto da lì con quello che era Freestyle, improvvisazione dal vivo, fondamentalmente non era un'arte molto nobile, erano sostanzialmente insulti improvvisati dove dovevi prevalere sull'avversario. Da lì si cresce artisticamente e iniziano i primi pezzi. Però sicuramente il mio trampolino è stato il web, è stata l'idea di non attaccarmi subito a registi, non delegare il lavoro agli altri ma cercare di fare tutto da solo e questo ha ripagato molto".



"L'Artista nasce e muore incoerente, così deve essere. L'imborghesimento artistico l'ho sempre vissuto molto male, però a 'una certa' inizi a fartene una ragione perchè come dico sempre: se vuoi che questa passione diventi un mestiere come qualsiasi altro, devi fare tante cose che ti piacciono e tante altre che magari non faresti ma che devi fare se vuoi portare avanti questa cosa come un lavoro altrimenti la prendi come una passione e fai tutto quello che vuoi".



Guarda la Photogallery completa su www.radioitalia.it

Tutte le news di Musica Italiana su www.radioitalia.it