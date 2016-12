Fabi Silvestri Gazzè: "Un viaggio iniziato in Sudan"

Niccolo' Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè sono i protagonisti di una nuova puntata di RadioItaliaLive. Il trio fa tappa nell'Auditorium di Radio Italia per presentare l'album “Il padrone della festa”, lavoro che li ha visti collaborare per la prima volta insieme.

Dopo l'intervista con Paola Gallo, spazio alla musica: in scaletta “Alzo le mani”,“Una buona idea”, “Life is sweet”, “L'amore non esiste”, “Il mio nemico”, “Vento d'estate”, “Costruire”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Lasciarsi un giorno a Roma”, “Salirò”, “Questo Paese”, “Una musica può fare”, “Gino e l'Alfetta”, "Sotto casa".



"La nostra collaborazione è nata da un viaggio - inizia così l'intervista con Paola Gallo - che ha rappresentato, per ognuno di noi una tappa importante a livello umano. Niccolò doveva partire per il Sudan con i medici del progetto "Africa Cuamm" ed è stato allora che io e Daniele abbiamo deciso di accompagnarlo in questa avventura". Max Gazzè continua nel racconto "abbiamo voluto provare a vivere un'esperienza insieme proprio per vedere se fossimo in grado si affrontare qualche cosa insieme".

"Partendo da quella condizione difficile, da un viaggio che ha avuto su di noi un impatto molto forte, è nata inizialmente la nostra prima canzone "Life is sweet". Al nostro rientro in Italia abbiamo lavorato un anno intero in studio, poi è arrivata la tournèe in Europa. Insomma un percorso lungo, intenso che ci ha visti, fianco a finaco, tutti i giorni per un intero anno".